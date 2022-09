Sosta benedetta: Mou ritrova la panchina lunga. Con Belotti in rampa di lancio

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Benedetta pausa. Josè Mourinho perde qualche nazionale, ma ha due settimane a disposizione per recuperare infortunati e far ritrovare la miglior condizione a calciatori che possono diventare molto preziosi in questa seconda fase della stagione.

Il recupero di Zaniolo e le buone notizie dal fronte Dybala permetteranno allo Special One (sempre che non ci siano ulteriori intoppi) di puntare sulla presenza in campo dei due attaccanti mancini alle spalle di Abraham. Un sistema di gioco molto offensivo che permetterà alla Roma di riavere più efficacia in attacco, visti i miseri 8 gol realizzati in questo avvio di stagione.

Anche il centrocampo ne trarrà beneficio: Pellegrini sarà titolare accanto a Cristante, con Matic e Camara come ricambi di livello. Se il serbo ha già dimostrato di essere un giocatore prezioso nell’economia della squadra, il guineano deve sfruttare la sosta per mettersi in pari con i compagni di squadra. Il mese di ottobre deve essere quello della svolta per l’ex Olympiacos, che avrà più spazio e dovrà dimostrare di meritarsi una conferma.

Occhio poi all’ascesa di Belotti, giocatore che in Serie A può ancora fare la differenza in termini di gol realizzati. Il Gallo è in crescita, e sfrutterà la sosta per tornare al top della condizione. Abraham resta il titolare, ma non potrà dormire sugli allori: un centravanti esperto e affamato come l’ex granata non può essere considerato una semplice riserva.

Mou inoltre spera di avere presto a disposizione anche El Shaarawy, una delle seconde linee più in palla di questa prima parte di stagione. Il Faraone rappresenta un cambio in corsa assai utile nell’economica della squadra, e la Roma ha bisogno di lui. Importante anche il recupero di Kumbulla, giocatore che può far rifiatare a giro uno dei centrali in rosa.

Se non ci saranno altre brutte sorprese, per Inter-Roma Mou riscoprirà il piacere di una panchina lunga. I ricambi, specie con l’avvento delle cinque sostituzioni, potranno risultare decisivi per l’esito di questa stagione: e quando in panchina puoi permetterti di avere gente come Matic, Zalewski, El Shaarawy o Belotti, un cambio può essere decisivo. Sempre in attesa di riavere Wijnaldum.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini