Spal, De Rossi contro il suo ds: “Disattese tutte le mie indicazioni sul mercato, ha detto cose non vere”

ALTRE NOTIZIE – Daniele De Rossi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Bari, valida per la ventitreesima giornata di Serie B. Il tecnico della Spal si è soffermato anche sul mercato, dicendosi insoddisfatto. Le sue parole:

“Come ho già detto, ho a disposizione giocatori che mi danno la sensazione di potersi buttare nel fuoco per me e io farei altrettanto per loro, fino all’ultimo giorno. Ma la prima esperienza col mercato è stata abbastanza surreale, non saprei come altro descriverla. Ho letto il direttore (Lupo, ndr) che ha detto che sono soddisfatto: in genere io sono abituato a parlare per me e lui sa che quanto ha dichiarato non è vero.

Sono soddisfatto dei giocatori che ho, ma secondo me in collaborazione bisognerebbe ascoltare le indicazioni dell’allenatore sulle caratteristiche. Purtroppo da due mesi a questa parte questo non è mai, mai, mai, mai successo. Anzi, mi sono trovato giocatori presi quando era già stato firmato tutto”.

Il tecnico ha poi continuato: “Questa è una situazione che mi è dispiaciuta tanto: lo sa Joe e lo sanno i dirigenti perché gliel’ho detto in faccia. Fortunatamente non si parlerà più di mercato, ma non è che siccome sono giovane e al primo anno mi devo far andare bene tutto. Sono nel calcio da tanto tempo e so come le cose vanno fatte.

Penso che si possa non arrivare a un giocatore. Quindi si va a prendere un calciatore con quelle caratteristiche ma un po’ meno forte. Poi non si arriva a quel calciatore perché (le società) non si mettono d’accordo per i soldi, per il tempo, e tutto il resto. E allora si prendono quelle caratteristiche lì fino ad arrivare a uno dalla serie C che magari neanche gioca sempre. Le richieste dell’allenatore andrebbero seguite. Questo purtroppo non è mai successo e quindi mi dispiace che Lupo dica che sono soddisfatto. Lo sono dei giocatori che ho”.

“Quando ci siamo seduti al tavolo ho detto: ‘Prendetemi giocatori diversi da quelli che ho oppure molto più forti‘. Questa indicazione non è mai stata seguita. Poi non cambia che io venga al campo col sorriso e fischiettando e sia stracontento della rosa che ho a disposizione. E tocca a me fare molto meglio per farli rendere al massimo. Però era un pochino che parlavamo e mi è stato detto più volte ‘Tranquillo, vedrai che a gennaio, tranquillo vedrai che a gennaio…‘.

Qui non funziona una cosa e mi viene detto ‘Eh ma l’ha chiesta Venturato‘. Non funziona una lampadina, ‘L’ha chiesta Venturato‘; piove o c’è la nebbia allora ‘è colpa di Venturato‘, ma io non credo sia così. Non credo che Venturato che abbia colpe su tutto. Detto questo c’è grande serenità: il mercato è finito, si va avanti e punto. Stare a piangere serve a niente. So che ho un grandissimo alleato che è Joe, a cui ho tolto il sonno alla notte nel tentativo di farmi accontentare. Si va avanti senza problemi”.

Il club di Ferrara ha pubblicato sui social la conferenza stampa di Daniele De Rossi, decidendo però di tagliare dal video l’attacco del tecnico nei confronti della società.