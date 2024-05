Spalletti: “Alla Roma ho avuto Szczesny e Allisson, per molti erano due brocchi e invece…”

AS ROMA NOTIZIE – Luciano Spalletti, allenatore della Nazionale, ha parlato a margine dell’evento ‘Sport Human Factor’. Il mister ha ricordato anche la sua esperienza alla Roma.

Queste le sue parole: “Alla Roma avevo Szczesny e Alisson e per molti avevo fallito su tutte e due: erano entrambi dei brocchi.

Invece hanno fatto tutti e due delle grandissime partite tanto che avevamo la certezza che fossero due campioni. Li ho gestiti e, per questo, mi hanno ringraziato per come li ho impiegati”.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!