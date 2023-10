Spalletti, frecciata a Corona: “I calciatori stiano attenti agli sciacalli in cerca di pubblicità”

ALTRE NOTIZIE – Luciano Spalletti, ex allenatore della Roma e attuale commissario tecnico dell’Italia, è tornato a parlare dello scandalo scommesse ai microfoni di Rai Sport, affrontandolo da un altro punto di vista.

“I calciatori devono sapere che sono personaggi famosi e che ci sono altre tipologie e altre professioni dove si diventa altrettanto famosi andando a spiare, andando ad osservare quello che sono i comportamenti dei personaggi famosi: sciacallare un po’ su quello che loro fanno per avere altra pubblicità“, le parole di Spalletti, mai banale.

Il bersaglio della frecciata pare essere Fabrizio Corona, che ancora oggi continua ad attirare morbosamente su di sé l’attenzione dei media e del pubblico tirando fuori un po’ alla volta i nomi di personaggi che sarebbe coinvolti in questa triste vicenda.

Spalletti ha proseguito: “Questo fa parte di avere delle conoscenze di quello che sei e in che contesto vivi. Perché se non ce la fai ad essere una persona di valore, se non ce la fai a resistere a queste tentazioni, perlomeno devi usare il ragionamento, l’intelligenza di andare a sfogare queste tue necessità personali in qualcosa che non disturbi la tua professione, la tua possibilità di vivere una vita importante”.

Fonte: Rai Sport