Spareggio Champions

AS ROMA NEWS – Meno sette alla fine del campionato. Il rush finale parte questo pomeriggio, con Roma e Milan che si sfidano all’Olimpico per quello che sa tanto come il primo spareggio per un posto in Champions League.

Classifica alla mano, infatti, si affrontano le due squadre appaiate al quarto posto, con la zona Champions che permetterà a una sola delle due di giocarsi il prossimo anno la conquista della coppa dalle grandi orecchie. Chi vince oggi farà un balzo importante, anche se non definitivo, verso l’obiettivo che vale una stagione.

Il Milan parte favorito, e non tanto per l’abitudine a giocare partite del genere, quanto per lo stato di salute psico-fisica decisamente superiore a quella dei giallorossi. Pioli potrà schierare la formazione migliore, a differenza di Mourinho, costretto a rinunciare a tre dei suoi pezzi migliori nello scontro forse più importante del campionato.

Le assenze di Smalling, Wijnaldum e Dybala pesano come macigni sulla qualità della squadra, specialmente quelle dell’inglese, vero e proprio pilastro della difesa, e dell’argentino, l’uomo della provvidenza di un attacco altrimenti asfittico. La loro concomitante assenza si aggiunge poi a quella ormai consueta di Karsdorp, un terzino che oggi sarebbe servito come il pane per contrastare lo strapotere fisico di Theo e Leao su quella fascia.

Alla Roma restano dunque poche armi a disposizione per battere il Milan, e dovrà puntare forte sull’aspetto caratteriale oltre che sulla spinta del proprio pubblico. Con la speranza che magari anche la dea bendata stavolta possa darle una mano. Da chi invece è meglio non aspettarsi un trattamento di favore è l’arbitro del match, quell’Orsato di Schio con cui i giallorossi non hanno precedenti particolarmente felici.

La sfida di oggi vale tantissimo: chi vince, sempre se ci sarà un vincitore, metterà un solco importante sulla rivale a sei giornate dal termine del campionato. Un pareggio invece lascerebbe la situazione invariata, ma favorirebbe il possibile ritorno dell’Inter. Insomma, tutte e due le squadre stasera dovranno provare a vincere.

Il Milan farà la partita, la Roma proverà a non lasciargli campo e cercherà di sfruttare le ripartenze, oltre che i piazzati. Sempre confidando nella speranza di poter mandare in campo Dybala negli ultimi minuti. Lui si, il giocatore che può cambiare le sorti del match con una sola giocata.

