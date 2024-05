Spinazzola, c’è una lesione al flessore: stagione finita per il terzino giallorosso

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tegola pesante per Daniele De Rossi: l’allenatore non potrà sicuramente contare su Leonardo Spinazzola per il match con l’Atalanta e molto probabilmente per le ultime partite prima della fine del campionato.

Uscito al minuto 21 di Bayer Leverkusen-Roma per un infortunio, l’esterno sinistro ha svolto nella giornata odierna gli esami strumentali e ha rimediato una lesione al flessore della coscia destra.

La sua stagione è di fatto finita qui. A scadenza di contratto, quella di giovedì scorso contro i tedeschi rischia di diventare l’ultima partita della sua carriera con la Roma.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!