“Spogliatoio di vermi”. Lo sfogo di Mazzarri contro la squadra, il Cagliari lo licenzia per giusta causa

ALTRE NOTIZIE – La separazione tra il Cagliari e Walter Mazzarri è tutt’altro che pacifica. Tra lo spogliatoio, l’allenatore e il presidente sono volati stracci prima dell’esonero del tecnico toscano.

Il quotidiano L’Unione Sarda ha ricostruito gli ultimi momenti, a dir poco tesi, tra giocatori e mister che sarebbero scaturiti in un confronto in cui sono volate parole grosse.

Mazzarri, scrive il quotidiano sardo, sarebbe arrivato a insultare la propria rosa di calciatori, definendola uno “spogliatoio di vermi”, senza risparmiare nemmeno il presidente Tommaso Giulini.

Per questo, tecnicamente, l’ex allenatore del Torino sarebbe stato non esonerato, bensì licenziato per giusta causa. A questo punto potrebbero esserci ora i presupposti perché il conflitto tra Mazzarri e il Cagliari approdi su un piano legale, come accaduto qualche anno fa quando l’allenatore era Davide Ballardini.

Fonte: L’Unione Sarda