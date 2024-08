Spunta Soumaré del Leicester: risorsa in mezzo se parte Bove

AS ROMA NOTIZIE CALCIOMERCATO – Un colpo è previsto anche a centrocampo, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. E si tratta di un ritorno di fiamma. La Roma ha messo gli occhi su Boubakary Soumaré del Leicester.

Il mediano francese si era fatto notare (anche dal d.s. Ghisolfi) ai tempi del Lille, quando si era vociferato di un interessamento del club giallorosso per sostituire l’infortunato Wijnaldum. Lo scorso anno il 25 enne mediano ha giocato in prestito al Siviglia, in cui ha raccolto 34 presenze.

Un’ottima stagione da titolare, anche se poi il club spagnolo non ha potuto riscattarlo per problemi economici. Prestanza fisica, capacità di interdizione e ripartenze: sembra il profilo giusto per completare il centrocampo di De Rossi. Al Leicester, al momento, è chiuso da Ndidi e Winks. Costa 15 milioni di euro. L’eventuale arrivo del centrocampista è anche legato alla partenza di Edoardo Bove.

Fonte: Gazzetta dello Sport

