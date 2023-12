Spunta Söyüncü per la difesa della Roma

NOTIZIE ROMA CALCIOMERCATO – Non solo Chalobah. Tiago Pinto sta tenendo aperte diverse porte e valutando più di un profilo per rinforzare la difesa giallorossa che tra pochi giorni resterà orfana anche di Ndicka.

Tra i profili sotto controllo c’è sicuramente quello di Çağlar Söyüncü, 27 anni, difensore turco dell’Atletico Madrid che vuole lasciare il club iberico visto lo scarso utilizzo da parte di Simeone. A riferirlo è l’edizione odierna de Il Tempo (L. Pes).

Il giocatore piace da tempo al general manager giallorosso, e i Colchoneros potrebbero aprire a farlo partire in prestito vista a la spinta dell’ex Leicester per andare via da Madrid.

Soltanto 7 presenze per il classe ’96 in stagione e dopo Natale ci sarà un incontro tra entourage e Atletico per provare a trovare soluzioni. Al momento non c’è ancora una trattativa aperta con la Roma, ma un interesse che resta vivo e vigile da parte di Pinto.

Fonte: Il Tempo