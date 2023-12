Super Zirkzee, il Bologna elimina l’Inter dalla Coppa Italia ai supplementari (1-2)

ALTRE NOTIZIE – Dopo il tonfo del Napoli, cade un’altra testa di serie in Coppa Italia: l’Inter capolista perde 2 a 1 a San Siro, battuta in rimonta nell’extra time da un Bologna sempre più sorprendente.

I nerazzurri devono mangiarsi le mani per le occasioni non sfruttate durante i novanta minuti regolamentari, tra le quali un rigore fallito da Lautaro (Ravaglia, in serata di grazia, respinge la conclusione dell’argentino). La partita non si sblocca e si va ai supplementari.

L’Inter la sblocca con Carlos Augusto, ma nel finale si distrae e crolla sotto i colpi di uno scatenato Zirkzee. L’attaccante olandese inventa due giocate da campione: colpo di tacco volante a servire Beukema per il gol dell’uno a uno, quindi tunnel su Acerbi e lancio per Ndoye che sigla il 2 a 1 finale, gelando il Meazza.

Si compone dunque il primo quarto di finale, il Bologna di Thiago Motta affronterà la Fiorentina di Italiano nella parte del tabellone dove ci sono anche Milan e Sassuolo. La Roma invece affronterà la Cremonese il prossimo 3 gennaio nell’ottavo, e in caso di passaggio del turno sfiderà la Lazio.

