Squilibrato accoltella persone in un supermercato: morto un cassiere, gravemente ferito il calciatore del Monza Pablo Marì

ALTRE NOTIZIE – Aggressione nel supermercato Carrefour del centro Milanofiori di Assago, alle porte di Milano. Questa sera intorno alle 18,30 un uomo ha accoltellato sei persone a caso, tra le corsie, in un’ora in cui il supermercato era molto frequentato, prendendo un coltello da un espositore.

Un uomo, un cassiere del supermercato di 30 anni, è morto durante il trasporto in ospedale. Tra i feriti c’è anche il calciatore del Monza Pablo Marí. Tre persone sono state trasportate in codice rosso in ospedale e il quadro clinico appare molto grave. Le persone coinvolte hanno dai 28 agli 81 anni, quattro sono uomini, due sono donne.

L’aggressore, un italiano di 46 anni, è stato fermato dai carabinieri di Corsico: incensurato, avrebbe problemi psichici e sarebbe stato sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio. L’uomo, di cui non sono state ancora fornite le generalità, si trova negli uffici del comando provinciale di Milano in via della Moscova, dove continuerebbe a pronunciare frasi prive di senso in evidente stato confusionale. Il caso è affidato al pm Paolo Storari.

Una serata di terrore e di tragedia, nel supermercato del grande centro commerciale. Persone di ogni età, famiglie, in quell’ora in cui tanti si fermano a fare la spesa tornando a casa dal lavoro. All’improvviso le urla, il panico, quell’uomo che colpisce a caso e senza preavviso. Tutti corrono, la prima chiamata di allarme è alle 18,36. I carabinieri arrivano con il 118, fanno evacuare la struttura. Sarebbero stati altri clienti a fermare il 46enne, consegnandolo ai carabinieri.

Il calciatore spagnolo in forze al Monza Marì, con una profonda ferita alla schiena, è stato trasportato all’ospedale Niguarda in elicottero: è cosciente e ha ricevuto le visite dell’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, e dell’allenatore, Raffaele Palladino. Il giocatore non è in pericolo di vita. Esclusa l’ipotesi del terrorismo, resta quella più probabile del gesto di uno squilibrato.

Fonte: Repubblica.it