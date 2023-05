Stadio della Roma a Pietralata, è ufficiale: arriva il sì del Campidoglio alla delibera sulla pubblica utilità

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dopo qualche rinvio e una giornata di lavoro intensa nell’aula Giulio Cesare in Campidoglio, arriva il tanto atteso via libera dell’Assemblea Capitolina alla delibera sul pubblico interesse sullo stadio della Roma a Pietralata.

Dopo una sfilza di emendamenti presentati, alcuni dei quali ritirati, altri decaduti e altri approvati, è stato finalmente votata la delibera, che è stata approvata a maggioranza. Presente in aula anche il sindaco Gualtieri, giunto in prossimità del voto conclusivo.

Il sì alla delibera sul pubblico interesse è uno dei passaggi fondamentali verso la realizzazione dello stadio a Pietralata ideato dai Friedkin, che a breve sarà reso noto con tanto di progetto.

L’obiettivo, decisamente ambizioso, è di cominciare i cantieri già il prossimo anno e di arrivare all’inaugurazione dell’impianto per il 2027, anno del centenario del club capitolino.

Giallorossi.net – G. Pinoli