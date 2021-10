Stadio della Roma, dal Comune verrà proposta la co-gestione di un nuovo Olimpico

AS ROMA NEWS – Dopo l’elezione di Roberto Gualtieri come nuovo sindaco della Capitale, ancora non è chiara la posizione del primo cittadino sul nuovo stadio della Roma.

Stando a quanto riferisce però l’emittente radiofonica “Centro Suono Sport” nel corso della trasmissione “Te la do io Tokyo”, il Comune avrebbe già chiara la proposta da fare ai due club di Roma e Lazio.

Per quanto riguarda Lotito, la proposta sarebbe quella di riammodernare il Flaminio, per quanto riguarda i Friedkin, Gualtieri ha intenzione di proporre la co-gestione dello Stadio Olimpico con il Coni.

Il nuovo Olimpico ovviamente sarebbe completamente da ristrutturare, con la pista di atletica che verrebbe tolta per permettere al pubblico di poter gustarsi meglio lo spettacolo.

Alla base di questa idea c’è una domanda del Comune: se Roma ha già due stadi, perchè doverne creare altri? Da capire però quale sarebbe la risposta del club capitolino davanti a tale ipotesi. In teoria dovrebbe essere la Roma, in qualità di proponente, ad avanzare il proprio progetto al Comune: l’Ostiense è la zona preferita dai capitolini. L’idea di una co-gestione dello stadio invece non sembra essere l’ideale per Friedkin.