Tottenham, Ndombele: “Mourinho ha uno stile manageriale tosto, ma lo fa per il bene del club”

NOTIZIE AS ROMA – Tanguy Ndombele, centrocampista del Tottenham che è stato accostato anche alla Roma nella continua ricerca di un mediano, è tornato a parlare del suo rapporto con Mourinho:

“E’ vero che all’inizio è stata dura con Mourinho. Ma con il tempo siamo andati sempre più d’accordo e il rapporto ha funzionato molto meglio”.

Continua il calciatore francese: “Con qualsiasi allenatore, se non mi piace il modo in cui sono trattato, lo dico. In definitiva, ogni allenatore ha il suo stile.

Loro (Nuno Espirito Santo e Mourinho, ndr) sono due persone molto diverse. Josè Mourinho ha uno stile manageriale tosto, ma è sempre per il bene del club. Nuno è davvero una brava persona, ma è un po’ più tranquillo e riservato”.