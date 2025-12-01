Stadio della Roma, Gualtieri: “Progetto definitivo entro novembre”. Ma l’attesa continua…

Il nuovo Stadio della Roma continua a essere un tema caldo in città, tra attese dei tifosi e dibattito pubblico. A quasi un anno dalle prime conferme sul percorso avviato, la sensazione è che, nonostante i passi avanti, il traguardo concreto resti ancora lontano.

A chiarire (ma non troppo) lo stato dell’opera ci ha pensato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo al podcast More Touchy Show. Il primo cittadino ha ricordato i progressi compiuti: «Abbiamo vinto tanti ricorsi strumentali, l’area era degradata, piena di piante infestanti e persone insediate abusivamente. Restituiremo non solo ai tifosi uno stadio moderno, ma riqualificheremo undici ettari di aree verdi disponibili ai cittadini».

Gualtieri ha inoltre confermato quanto già annunciato nei mesi scorsi: entro novembre sarebbe dovuto arrivare il progetto definitivo della nuova struttura. «La Roma ci ha confermato che presenterà il progetto nella sua interezza», ha detto, sottolineando l’ambizione della società di creare «uno stadio tra i più belli del mondo», con curve ampie e richiami alla romanità, oltre a una riqualificazione significativa della zona circostante.

LEGGI ANCHE – Stadio Roma, l’annuncio di Gualtieri: “Progetto definitivo entro novembre”

Eppure, siamo già al 1° dicembre e del progetto definitivo non è ancora stato dato alcun annuncio ufficiale. Una circostanza che alimenta dubbi e speculazioni: i tifosi attendono dettagli concreti su tempistiche, capienza, design e aree riqualificate, ma per il momento devono accontentarsi di conferme verbali e buone intenzioni.

Il nodo resta quindi il cronoprogramma: tra dichiarazioni ottimistiche e il silenzio sui dettagli, il progetto dello Stadio della Roma rimane sospeso tra ambizione e attesa. E, mentre il dialogo tra Campidoglio e società sembra procedere, la città osserva impaziente ogni possibile segnale di svolta concreta.

LEGGI ANCHE – Gasperini: “Sogno scudetto? Speriamo che il risveglio sia positivo. Il mercato si deciderà al momento. Progetto stadio meraviglioso”



Giallorossi.net – T. De Cortis