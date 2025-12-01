Stadio della Roma, Gualtieri: “Progetto definitivo entro novembre”. Ma l’attesa continua…

Il nuovo Stadio della Roma continua a essere un tema caldo in città, tra attese dei tifosi e dibattito pubblico. A quasi un anno dalle prime conferme sul percorso avviato, la sensazione è che, nonostante i passi avanti, il traguardo concreto resti ancora lontano.
A chiarire (ma non troppo) lo stato dell’opera ci ha pensato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo al podcast More Touchy Show. Il primo cittadino ha ricordato i progressi compiuti: «Abbiamo vinto tanti ricorsi strumentali, l’area era degradata, piena di piante infestanti e persone insediate abusivamente. Restituiremo non solo ai tifosi uno stadio moderno, ma riqualificheremo undici ettari di aree verdi disponibili ai cittadini».
Gualtieri ha inoltre confermato quanto già annunciato nei mesi scorsi: entro novembre sarebbe dovuto arrivare il progetto definitivo della nuova struttura. «La Roma ci ha confermato che presenterà il progetto nella sua interezza», ha detto, sottolineando l’ambizione della società di creare «uno stadio tra i più belli del mondo», con curve ampie e richiami alla romanità, oltre a una riqualificazione significativa della zona circostante.
Eppure, siamo già al 1° dicembre e del progetto definitivo non è ancora stato dato alcun annuncio ufficiale. Una circostanza che alimenta dubbi e speculazioni: i tifosi attendono dettagli concreti su tempistiche, capienza, design e aree riqualificate, ma per il momento devono accontentarsi di conferme verbali e buone intenzioni.
Il nodo resta quindi il cronoprogramma: tra dichiarazioni ottimistiche e il silenzio sui dettagli, il progetto dello Stadio della Roma rimane sospeso tra ambizione e attesa. E, mentre il dialogo tra Campidoglio e società sembra procedere, la città osserva impaziente ogni possibile segnale di svolta concreta.
Giallorossi.net – T. De Cortis
Onestamente non capisco questo articolo di De Cortis di giallorossi.net. Mi sembra che questo portale, che seguo da anni, ultimamente non disdegni il voler spesso dubitare di tutto ciò che concerne i progetti della Roma, calcistici e non.
Nelle ultime settimane è stato più volte ribadito che la consegna sarebbe avvenuta a dicembre, probabilmente entro la prima metà, perché i continui ricorsi e gli abusivi che erano presenti nell’area, hanno di fatto ritardato la fine degli scavi, dei rilievi e di quanto necessario per la stesura e consegna del progetto definitivo.
Ormai dovremmo esserci, questo a detta di chiunque segua da vicino il dossier, anche a livello di informazione. Non si capisce perché, a seguito di un intervento del sindaco, in questo articolo si voglia insinuare il dubbio, forzando un po’ la mano.
Per me non c’è nessun sorpresa in questo ritardo infinito,per il semplice fatto che i Friedkin non vogliono più fare lo stadio ( costa un botto,tutto a carico loro) e non sanno come dirlo alla gente.
Quando sono arrivati a Roma, si sono trovati impelagati in questa pazza idea ,ereditata da Pallotta e dopo 5 anni i costi sono raddoppiati.
Voglio anch’IO giocare alla data di consegna del projetto e allora dico il 6 gennaio .
Avevo pochi dubbi.
Anche se il momento è buono, dato che Caltamattone è distratto dalla nuova inchiesta, ci sono troppi cecchini, sicofanti, retrobottegari delle pratiche d’ufficio, laziali e gente che ha nulla da perdere perché la cosa vada in porto a breve.
Siamo, in fondo, solo a 12 anni di attesa. Temo che fino alla fine del mandato si vedrà poco, poi dipende da come te lo vuoi spendere a livello elettorale e da come sono i sondaggi, perché se poco poco danno in vantaggio gli Alemanno’friends abbiamo chiuso.
il progetto sarà quello costato milioni a Pallotta a suo tempo, tolti i i disegni dei grattacieli…
quanto costo’? 30 milioni?
definitivo: mi ricordo di averlo sentino gia altre volte questo definitivo.Forse tre ,due ,uno anni fa .Vabbe l’anno prossimo sarà quello definitivo.ci conto .metteteci voi il numero 20XX.
Preferisco il profilo basso e un annuncio ufficiale ai proclami di 40 anni ed a notizie ufficiose!
FORZA ROMA
