Roma, caccia al nove: con Zirkzee in salita, torna il giro degli attaccanti

La Roma continua a guardare in casa Manchester United, ma la strada che porta a Joshua Zirkzee non è più un’autostrada. L’olandese resta il preferito di Gasperini, il nome su cui il tecnico si è esposto anche internamente, ma il problema è che il tempo corre e lo United non molla. E ieri, giusto per complicare l’opera, Zirkzee ha pure segnato, guadagnandosi i complimenti pubblici di Amorim: la classica scena che ti fa capire che prenderlo a gennaio sarà tutto fuorché semplice.
E allora la Roma deve farsi trovare pronta. Perché il reparto offensivo non può aspettare le calende greche e l’urgenza, dopo un inizio di stagione povero di gol, è ormai scritta nei numeri. Massara lo ha ripetuto più volte: se ci sarà la possibilità di migliorare la squadra, il club non si tirerà indietro.
Il primo profilo che resta caldo è Jeremy Arevalo, il giovane del Racing Santander: talento ancora da scolpire, ma con margini interessanti e un costo che non spaventa. Non sarebbe il “titolarissimo”, ma un investimento per il futuro.
Poi c’è Said El Mala, che la Roma conosce e valuta da mesi: qualità, fisico, prospettive. Il prezzo è alto, ma parliamo di uno di quei giocatori che rischiano di diventare irraggiungibili molto presto. E sul quale sarebbe il caso di investire subito.
Ma attenzione anche ad altri due nomi ormai noti a Trigoria, che a gennaio possono rappresentare delle occasioni interessanti: il primo è Gianluca Scamacca, nome tornato ciclicamente sul tavolo. È un profilo diverso da Zirkzee, ma con caratteristiche che Gasperini ha già valorizzato in passato. Se ci fosse un’apertura in prestito, la Roma ci ripenserebbe volentieri.
E attenzione al ritorno di fiamma per Fabio Silva, ora al Borussia Dortmund. Sta giocando poco, pochissimo, e il club tedesco è disposto ad ascoltare proposte in prestito. Gasperini lo aveva indicato già la scorsa estate come una delle sue piste preferite: attaccante mobile, tecnico, abituato a muoversi in un sistema intenso. Non è fuori dal radar, anzi: potrebbe essere la classica occasione da cogliere al volo.
Giallorossi.net – G. Pinoli
attaccanti o no, Gasp deve capire che la Roma non è fatta per assalire le squadre nei big match. servono partite alla Ranieri, catenaccio e ripartenze o calci da fermo. perché se pareggi nei Big match fai un punto, ma anche loro.
abbiamo perso quelle partite allo stesso modo, al netto del furto. non siamo fatti per giocare alla De Rossi contro le squadre forti. soprattutto perché non abbiamo chi segna.
puoi prendere gol ma se non li fai…
nei Big match, pullman davanti la porta. con questa rosa, l’unica soluzione.
avevo tanta fiducia nei nostri attaccanti, ma da quel che vedo ormai da tempo mi sono convinto anch’io che ci vuole un attaccante forte uno che ci faccia fare il salto di qualità
ora inizia il circo degli attaccanti…forse è anche il caso di sfoltire gente non all’altezza dando una sterzata netta.
Zirkzee sarebbe stato il top, il centravanti che poteva cambiarti la squadra, sfortuna ha voluto che lo United perdesse Sesko e lo riscoprisse. Ora penso sia molto difficile che te lo dia in prestito e bisognerà trovare alternative. Peccato. Scamacca sarebbe buono se fosse sano, Arevalo lasciamolo lì, Fabio Silva? Boh, se davvero lo vuole Gasp è giusto accontentarlo.
