Roma, caccia al nove: con Zirkzee in salita, torna il giro degli attaccanti

La Roma continua a guardare in casa Manchester United, ma la strada che porta a Joshua Zirkzee non è più un’autostrada. L’olandese resta il preferito di Gasperini, il nome su cui il tecnico si è esposto anche internamente, ma il problema è che il tempo corre e lo United non molla. E ieri, giusto per complicare l’opera, Zirkzee ha pure segnato, guadagnandosi i complimenti pubblici di Amorim: la classica scena che ti fa capire che prenderlo a gennaio sarà tutto fuorché semplice.

E allora la Roma deve farsi trovare pronta. Perché il reparto offensivo non può aspettare le calende greche e l’urgenza, dopo un inizio di stagione povero di gol, è ormai scritta nei numeri. Massara lo ha ripetuto più volte: se ci sarà la possibilità di migliorare la squadra, il club non si tirerà indietro.

Il primo profilo che resta caldo è Jeremy Arevalo, il giovane del Racing Santander: talento ancora da scolpire, ma con margini interessanti e un costo che non spaventa. Non sarebbe il “titolarissimo”, ma un investimento per il futuro.

Poi c’è Said El Mala, che la Roma conosce e valuta da mesi: qualità, fisico, prospettive. Il prezzo è alto, ma parliamo di uno di quei giocatori che rischiano di diventare irraggiungibili molto presto. E sul quale sarebbe il caso di investire subito.

Ma attenzione anche ad altri due nomi ormai noti a Trigoria, che a gennaio possono rappresentare delle occasioni interessanti: il primo è Gianluca Scamacca, nome tornato ciclicamente sul tavolo. È un profilo diverso da Zirkzee, ma con caratteristiche che Gasperini ha già valorizzato in passato. Se ci fosse un’apertura in prestito, la Roma ci ripenserebbe volentieri.

E attenzione al ritorno di fiamma per Fabio Silva, ora al Borussia Dortmund. Sta giocando poco, pochissimo, e il club tedesco è disposto ad ascoltare proposte in prestito. Gasperini lo aveva indicato già la scorsa estate come una delle sue piste preferite: attaccante mobile, tecnico, abituato a muoversi in un sistema intenso. Non è fuori dal radar, anzi: potrebbe essere la classica occasione da cogliere al volo.

Giallorossi.net – G. Pinoli