Tegola Juventus: infortunio serio per Vlahovic, stop di 2-3 mesi e niente Roma

La Juventus perde Dusan Vlahovic per un periodo molto lungo. L’attaccante serbo, uscito dolorante contro il Cagliari, si è sottoposto questa mattina agli esami strumentali.

La diagnosi è stata impietosa: riscontrata una lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo sinistro. Tradotto: circa due/tre mesi di stop, con l’ipotesi di un intervento chirurgico sul tavolo.

Una tegola pesante per Spalletti, che dovrà fare a meno di Vlahovic in numerose partite, compresa la sfida contro la Roma del 20 dicembre all’Allianz Stadium.
