Stadio della Roma, l’annuncio di Costanzo: “La zona individuata dal club è l’Ostiense”

AS ROMA NEWS – Maurizio Costanzo, Advisor esterno per la comunicazione della Roma, è intervenuto nella trasmissione Radio Radio Lo Sport per parlare del nuovo stadio della società giallorossa e annunciando di fatto la zona individuata per la realizzazione dell’impianto:

“Le radio devono essere il tramite tra la squadra e la tifoseria. Vorrei che ci fosse scambio di notizie per informare i tifosi. Quanto a Mourinho siamo prossimi alla santificazione. Riguardo lo stadio sono d’accordo con Fienga. Deve essere un impianto facilmente raggiungibile. I fan devono vivere 7 giorni su 7 allo stadio, non solo il giorno della partita. Qualsiasi sindaco sarà eletto dovrà fare subito lo stadio della Roma perché le persone lo ricorderanno”.

È stato molto apprezzato il sostegno della Roma all’UNHCR per i rifugiati afghani. È un gesto che deve essere sottolineato.

Io penso che la società Roma debba fare sempre più operazioni sociali e politiche.

Complimenti perché dal suo arrivo i rapporti tra la Roma e le testate è migliorata. Quando sentiremo la voce dei Friedkin?

Io l’ho sentita una volta sola quando li ho incontrati. Al silenzio stanno rispondendo coi fatti però. Capisco la curiosità ma i precedenti oltreoceano non hanno funzionato tanto.

Quale sarà il luogo dello stadio? Si è parlato dell’Ostiense, avete in mente anche qualche altra zona?

La zona individuata dalla società è l’Ostiense perché è facilmente raggiungibile e vicina ai servizi.

Fonte: Radio Radio