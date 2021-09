AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di martedì 14 settembre 2021:

Ore 12:40 – ULTIME DA TRIGORIA – La Roma è tornata ad allenarsi questa mattina. Squadra divisa in due gruppi: da una parte i calciatori più impiegati nel match contro la squadra di Dionisi, dall’altra quelli rimasti a riposo. Ok sia Smalling che Kumbulla, che ha superato la gastroenterite dei giorni scorsi.

Ore 11:20 – SPINAZZOLA: “TORNO A NOVEMBRE” – Leonardo Spinazzola ospite della trasmissione “Ti Sento” su Rai Uno conferma: “Torno in gruppo a novembre. L’infortunio? Non me l’aspettavo, in campo volavo“.

Ore 11:00 – L’ARBITRO DI ROMA-CSKA – Resa nota la squadra arbitrale che dirigerà il match di Conference League tra Roma e CSKA Sofia: arbitrerà lo svedese Glenn Nyberg, che sarà coadiuvato dai connazionali Mahbod Beigi e Andreas Söderqvist. Il quarto uomo sarà invece Victor Wolf.

Ore 9:45 – ESONERATO DI FRANCESCO – Eusebio Di Francesco verso l’esonero: l’allenatore del Verona, prossimo avversario della Roma, sta per essere messo alla porta dalla dirigenza gialloblu. Al suo posto uno tra Tudor, favorito, Maran e Iachini.

Ore 8:30 – TURNOVER IN CONFERENCE – Contro il CSKA Sofia Mourinho pensa al turn-over: dovrebbero trovare spazio Smalling, Calafiori, El Shaarawy e Shomurodov.

Seguono aggiornamenti…