Stadio della Roma, lunedì il club presenta lo studio di fattibilità. Sarà un impianto ultra moderno, Friedkin investe 400 milioni

AS ROMA NEWS – La Roma dei Friedkin è pronta ad accelerare sul fronte stadio di proprietà, agendo in sinergia con l’amministrazione comunale.

Il club ha scelto l’area di Pietralata per costruire quello che dovrebbe essere un impianto assai moderno, non fosse altro sul piano della eco-sostenibilità. E lunedì prossimo è pronto a presentare ufficialmente lo studio di fattibilità del progetto.

Sarà il primo importante atto di un iter che porterà, in tempi rapidi all’approvazione della delibera di Pubblico Interesse su cui poi poggerà l’intero impianto normativo per lo stadio, passando per la Conferenza dei servizi in cui sarà coinvolta anche la Regione e che stavolta, sperano in società, non sia più lunga di un paio d’anni.

La strada appare finalmente spianata: anche la questione degli indennizzi sembra essere facilmente superabile senza troppi problemi. Qualora venissero stabiliti dei risarcimenti, i tempi sarebbe lunghi e in ogni caso l’iter potrebbe essere avviato.

I Friedkin puntano forte sul progetto e sono pronti a investire circa 400 milioni per l’opera, confidando che nel 2026 la Roma potrebbe avere la sua nuova casa.

Fonte: Gazzetta dello Sport