Facebook RSS X

Stadio Roma, arriva l’ok della Regione al Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica

0
130

Arriva un nuovo passaggio favorevole per il progetto del nuovo stadio della Roma a Pietralata. La Regione Lazio ha espresso parere positivo sul Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica dell’impianto, nell’ambito della Conferenza dei Servizi Decisoria.

Nel comunicato diramato dalla Regione viene evidenziato come non siano emerse criticità o ostacoli alla realizzazione dello stadio. Un passaggio rilevante nel percorso amministrativo del progetto, che procede così con un altro parere favorevole. La Regione ha inoltre chiarito che l’area interessata dall’intervento non risulta soggetta a vincoli paesaggistici previsti dal Codice dei Beni Culturali. Un elemento che rafforza il quadro tecnico-amministrativo relativo alla zona individuata per la costruzione dell’impianto.

LEGGI ANCHE – Pietralata, si opponeva allo stadio della Roma: pagherà un maxi risarcimento danni

FONTE: Regione Lazio

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
🟡🔴 Scegli tu cosa leggere Aggiungi Giallorossi.net alle Fonti Preferite di Google per vedere più spesso news ed esclusive sulla Roma. → AGGIUNGICI
Articolo precedenteCALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome

Facebook RSS X
Giallorossi.net è una testata giornalistica iscritta al n. 124/2021 del Registro Stampa del Tribunale di Roma, 23 giugno 2021.

Change privacy settings