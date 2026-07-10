Stadio Roma, arriva l’ok della Regione al Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica

Arriva un nuovo passaggio favorevole per il progetto del nuovo stadio della Roma a Pietralata. La Regione Lazio ha espresso parere positivo sul Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica dell’impianto, nell’ambito della Conferenza dei Servizi Decisoria.
Nel comunicato diramato dalla Regione viene evidenziato come non siano emerse criticità o ostacoli alla realizzazione dello stadio. Un passaggio rilevante nel percorso amministrativo del progetto, che procede così con un altro parere favorevole. La Regione ha inoltre chiarito che l’area interessata dall’intervento non risulta soggetta a vincoli paesaggistici previsti dal Codice dei Beni Culturali. Un elemento che rafforza il quadro tecnico-amministrativo relativo alla zona individuata per la costruzione dell’impianto.
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FONTE: Regione Lazio