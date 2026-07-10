Il mercato Roma comincia a muoversi: Garnacho e Moreira le piste più calde

La Roma comincia a stringere il campo sugli obiettivi per rinforzare il reparto offensivo. Dopo il raffreddamento della pista Greenwood, a Trigoria si lavora su profili diversi, con due nomi oggi al centro delle valutazioni: Alejandro Garnacho e Diego Moreira. Lo riferisce la giornalista Eleonora Trotta su Youtube. Tony D’Amico e Gian Piero Gasperini stanno iniziando ad accelerare per costruire la Roma della prossima stagione. Tecnico e direttore sportivo hanno valutato insieme le mosse da compiere, individuando le possibili alternative per il mercato in entrata.

Tra i nomi seguiti resta quello di Dan Ndoye, anche se il giocatore potrebbe restare in Premier League. Per questo uno dei profili su cui la Roma proverà a spingere è Alejandro Garnacho, esterno del Chelsea. La formula, però, è un punto centrale: i giallorossi vorrebbero chiudere l’operazione solo in prestito, senza acquistare il calciatore a titolo definitivo.

Resta nel mirino anche Diego Moreira, giocatore dello Strasburgo. Sul belga il Chelsea mantiene una prelazione per il riacquisto, anche se gli inglesi non sarebbero intenzionati a riportarlo a Londra. Il problema principale resta la valutazione: il prezzo fissato è ancora di 40 milioni di euro. La Roma si muove quindi su più tavoli, ma con una linea chiara: trovare un rinforzo di qualità senza esporsi a operazioni fuori portata. Garnacho e Moreira restano due piste vive, con condizioni economiche e formule ancora tutte da verificare.

Fonte: Eleonora Trotta, canale YouTube