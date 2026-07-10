Il mercato Roma comincia a muoversi: Garnacho e Moreira le piste più calde

La Roma comincia a stringere il campo sugli obiettivi per rinforzare il reparto offensivo. Dopo il raffreddamento della pista Greenwood, a Trigoria si lavora su profili diversi, con due nomi oggi al centro delle valutazioni: Alejandro Garnacho e Diego Moreira. Lo riferisce la giornalista Eleonora Trotta su Youtube. Tony D’Amico e Gian Piero Gasperini stanno iniziando ad accelerare per costruire la Roma della prossima stagione. Tecnico e direttore sportivo hanno valutato insieme le mosse da compiere, individuando le possibili alternative per il mercato in entrata.
Tra i nomi seguiti resta quello di Dan Ndoye, anche se il giocatore potrebbe restare in Premier League. Per questo uno dei profili su cui la Roma proverà a spingere è Alejandro Garnacho, esterno del Chelsea. La formula, però, è un punto centrale: i giallorossi vorrebbero chiudere l’operazione solo in prestito, senza acquistare il calciatore a titolo definitivo.
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Resta nel mirino anche Diego Moreira, giocatore dello Strasburgo. Sul belga il Chelsea mantiene una prelazione per il riacquisto, anche se gli inglesi non sarebbero intenzionati a riportarlo a Londra. Il problema principale resta la valutazione: il prezzo fissato è ancora di 40 milioni di euro. La Roma si muove quindi su più tavoli, ma con una linea chiara: trovare un rinforzo di qualità senza esporsi a operazioni fuori portata. Garnacho e Moreira restano due piste vive, con condizioni economiche e formule ancora tutte da verificare.
Fonte: Eleonora Trotta, canale YouTube
garnacho e moreira si come no e quando li prendi.
Garnacho se è in prestito lo prendono per Moreira invece bisogna tirare fuori i soldi e li è più complicato
Quanto vorrei esse daaalazie per non dover leggere continui nomi o sentire pseudo esperti su youtube.. almeno so che quell’altri non possono comprà nessuno.
Però alla fine qualcuno bisognerà pure prendere, D’Amico mi infonde molta fiducia, mi sembra uno che sa il fatto suo….
Era ora tra poco inizia la preparazione e voi ancora non sapete chi prendere. Davano la colpa a massara, ma in fondo la colpa c’è m ha chi sta ai vertici.
Moreira tutta la vita, Garnacho mai nella vita, entrambi valore di cartellino almeno 40, forse il secondo è un lasciapassare per il primo visto che c’è la recompra sul giocatore del Chelsea nei confronti dello Strasburgo, i blues (Chelsea) si libererebbero di Garnacho senza farlo svalutare, il primo a titolo definitivo, il secondo in prestito nelle mani di Gasperini potrebbe diventare una doppia operazione molto interessante.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.