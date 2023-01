Stadio Roma, Gualtieri: “Chiusa nei tempi previsti la conferenza preliminare dei servizi. L’opera riqualificherà Pietralata”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Con un tweet, il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha aggiornato sulla situazione relativa allo Stadio della Roma, confermando l’esito positivo di questa parte iniziale della procedura per il via libera alla realizzazione dell’impianto.

“Bene la chiusura nei tempi previsti della conferenza dei servizi preliminare per la realizzazione nuovo stadio della Roma”, ha scritto il primo cittadino della Capitale sul social newtwork.

“Con assenso tecnico prosegue iter per la realizzazione di un’opera importante per Roma che contribuirà a riqualificare il quadrante di Pietralata“.