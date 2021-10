Stasera c’è Italia-Spagna, Mancini schiera Pellegrini nel tridente

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Semifinale di Nations League per gli azzurri di Mancini, che questa sera a San Siro affronteranno la Spagna, vincitrice del suo girone in una sfida ormai classica tra due nazionali rivali.

La vincitrice affronterà in finale una tra Belgio e Francia, che invece si sfideranno domani sera all’Allianz Stadium di Torino.

Il ct azzurro sembra orientato a schierare titolare Lorenzo Pellegrini, anche considerati i tanti problemi che l’Italia ha in attacco. Il capitano giallorosso sarà impiegato da esterno sinistro nel tridente azzurro.

Il falso nove dovrebbe farlo un po’ a sorpresa Lorenzo Insigne, con Federico Chiesa invece schierato a destra nel canonico 4-3-3 con cui gli azzurri hanno vinto lo scorso Europeo.

Questa dunque le probabili formazioni di Italia-Spagna in programma questa sera, fischio d’inizio ore 20:45:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Insigne, Pellegrini. All. Roberto Mancini.

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Reguilon; Koke, Busquets, Mikel Merino; Sarabia, Ferran Torres, Oyarzabal. All. Luis Enrique.

Giallorossi.net – F. Turacciolo