Stasera c’è Triestina-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV

NOTIZIE ROMA CALCIO – Finalmente la Roma di Mou. Stasera i giallorossi giocheranno la prima amichevole visibile a tutti di questo precampionato caratterizzato dalla svolta in panchina con l’arrivo dello Special One.

Questa sera, ore 19:30, la Roma sarà ospite della Triestina, formazione che milita nel campionato di Serie C. Un test interessante per capire a che punto è la squadra giallorossa, e quali saranno i nuovi dettami tattici impostati in questa prima parte di precampionato dall’allenatore portoghese.

Assenti il neo acquisto Rui Patricio, oltre a Veretout, Calafiori, e i giovani Darboe e Feratovic. Sugli spalti ci sarà anche una piccola fetta di pubblico: saranno circa in mille ad assistere all’amichevole che sarà trasmessa in tv da Sportitalia, canale 50 e 60 del digitale terrestre. Queste le probabili formazioni:

TRIESTINA (4-3-3): Offredi; Rapisarda, Coppola, Capela, Lopez; Calvano, Rizzo, Giorico; Sarno, Gomez, Petrella.

A disposizione: De Luca, Rossi, Giannò, Dubaz, Ligi, Volta, Natalucci, Baldi, Struna, Gatto, Pio Loco, Maracchi, Febbrasio, Rizzo, Rolim, Bonacci, Catania.

Allenatore: Cristian Bucchi.

ROMA (4-2-3-1): Fuzato; Karsdorp, Smalling, Mancini, Tripi; Diawara, Villar; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

A disposizione: Cardinali, Boer, Reynolds, Ibanez, Kumbulla, Bove, El Shaarawy, Zalewski, Carles Perez, Mayoral.

Allenatore: José Mourinho.

Giallorossi.net – G. Pinoli