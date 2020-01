Striscione dei laziali contro Zaniolo a Trigoria: “Zoppo de Roma come Rocca” (FOTO)

NOTIZIE AS ROMA – I tifosi della Lazio continuano a prendersela con Nicolò Zaniolo, grande assente del prossimo derby. Dopo i recenti cori, nella notte alcuni sostenitori biancocelesti hanno affisso uno striscione davanti ai cancelli di Trigoria che recita: “Zaniolo come Rocca… zoppo de Roma”.

Insieme alla scritta anche l’immagine di una carrozzina per disabili. Un altro attacco al giocatore giallorosso, infortunatosi gravemente al ginocchio nel corso di Roma-Juventus.

Per la gara di domani è allerta massima: duemila, tra poliziotti e carabinieri, saranno impiegati sul perimetro dell’Olimpico per mantenere l’ordine pubblico. Attesi circa 60 mila spettatori per un derby che si preannuncia caldissimo.

