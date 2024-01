STROPPA: “Siamo stati vicini all’impresa. Peccato perdere nel finale, la Roma ha calato gli assi”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Giovanni Stroppa, allenatore della Cremonese, commenta a fine gara la prova dei suoi nel match di Coppa Italia che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro la Roma.

Di seguito le dichiarazioni del tecnico dei lombardi ai microfoni dei giornalisti sull’ottavo di finale disputato questa sera:

La Cremonese ha pagato l’ingresso dei giocatori di qualità della Roma.

“Ci sta. In occasione del gol di Lukaku abbiamo sbagliato, nel secondo tempo la Roma ha messo gli assi. Peccato perdere nel finale, ma i miei ragazzi hanno giocato molto bene. Ho visto una squadra molto forte, siamo stati molto vicino all’impresa”.

Si è vista la sua idea di calcio.

“Non ho visto la solita Cremonese, sappiamo fare molto meglio nel dominio del pallone. Le occasioni migliori della Roma sono state regalate da noi. Peccato perdere nel finale, siamo stati molto vicini all’impresa”.

È un peccato aver buttato via partite come queste.

“Dispiace sicuramente per il rigore. Bisogna migliorare alcuni aspetti, anche contro il Palermo abbiamo sbagliato. C’è da lavorare, vogliamo rimanere nelle zone alte del campionato. I numeri possono essere migliorabili”.