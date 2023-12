Svilar pronto a diventare titolare da gennaio. Di Gregorio o Skorupski per fargli da secondo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma si prepara ai cambiamenti. E oltre alle tante novità attese in vista del prossimo mercato (a rischio Smalling, Renato Sanches, Spinazzola, ma anche Belotti e lo stesso Pellegrini) anche nelle gerarchie della squadra potrebbero esserci delle sorprese.

Stando a quanto rivela l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani) la Roma sta pensando a un possibile cambio in porta: dal prossimo gennaio a difendere i pali della porta potrebbe essere Mile Svilar, e non più Rui Patricio.

Il portoghese, ormai 36enne, è in scadenza di contratto e a giugno è molto probabile il suo addio alla Roma. Per questo a Trigoria si comincia già a pensare al futuro, e le ultime prestazioni di Svilar sono state molto convincenti. Per tutti questi motivi Mourinho starebbe valutando un cambio, con Mile pronto a diventare il nuovo titolare per la porta giallorossa.

E in vista del futuro, Tiago Pinto (il cui rinnovo resta in bilico) pensa a due portieri come possibili alternative al belga: i nomi in ballo sono quelli di Di Gregorio del Monza (che arriverebbe per fare il titolare nel caso Svilar non convincesse) e di Skorupski del Bologna, ex giallorosso disposto a tornare a Trigoria anche per fare il secondo.

Fonte: Leggo