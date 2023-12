Tiago Pinto e la Roma, aria di divorzio: stanchezza e scommesse sbagliate, i motivi del possibile addio

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – E’ ancora presto per parlare di addio. Ma l’aria che tira intorno a Tiago Pinto non profuma di rinnovo. Anzi, il general manager non è mai sembrato così lontano da Trigoria come in queste settimane.

Stando a quanto racconta l’edizione odierna de Il Tempo (L. Pes / F. Biafora), da parte della proprietà americana non c’è stata al momento alcuna apertura al rinnovo del suo contratto, in scadenza 2024. E sul quale anche lo stesso Pinto sta riflettendo attentamente.

Il gm infatti sta manifestando, anche alle persone che gli sono attorno oltre che agli operatori di mercato, una certa stanchezza per il lavoro svolto in questi anni alla Roma. Pinto non ha mai voluto altri dirigenti al suo fianco ad occuparsi dell’area sportiva, una decisione, condivisa con i Friedkin, che lo ha impegnato forse più dei suoi colleghi, e che dopo tre stagioni lo ha portato a riflettere sul suo futuro.

Se è vero infatti che al momento la proprietà ha sospeso ogni discorso sui contratti in attesa di un miglioramento sensibile dei risultati, lo stesso Pinto non smania per una permanenza nella Capitale. E la fatica del lavoro fatto in questi anni per mantenere sani i conti e portare a Roma profili come quelli di Abraham, Matic, Dybala e Lukaku ora comincia a farsi sentire.

Ma se è vero che i conti della Roma sono migliorati anche grazie alle sue scelte oculate, dall’altra parte alcuni investimenti pesano ancora sulle casse e sui numeri del club. L’ultimo colpo a far discutere è stato certamente Renato Sanches. Pinto ci ha tenuto a prendersi apertamente la responsabilità dell’arrivo del portoghese, quasi mettendo in gioco la reputazione. Una mossa in controtendenza col basso profilo sempre tenuto nei mesi in giallorosso.

I giorni passano e, in ogni caso, il gm continua a lavorare sul mercato di gennaio nel quale vuole prendere un difensore, ma nessuna decisione definitiva sul futuro. Né da parte dei proprietari né del portoghese. Ma ad oggi le strade della Roma e di Tiago Pinto sembrano molto più lontane rispetto ai mesi scorsi.

Fonte: Il Tempo