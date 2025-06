Svilar vede la Roma: parti lontane, Ranieri media

Il gelo è arrivato proprio nel momento più caldo. Dopo una stagione da protagonista assoluto, Mile Svilar e la Roma non sono ancora riusciti a trovare un’intesa per il rinnovo del contratto. L’incontro andato in scena ieri nella Capitale tra il portiere e la dirigenza giallorossa si è concluso senza fumata bianca.

Svilar è atterrato a Fiumicino in mattinata, accompagnato dal suo agente Vlado Lemic, lo stesso di Luka Modric, lasciando Anversa dove stava trascorrendo qualche giorno di vacanza con la moglie, in dolce attesa. Il confronto con i dirigenti romanisti è durato circa due ore, ma al termine non è arrivato l’accordo. Le parti si sono prese del tempo per riflettere, ma la distanza resta significativa.

Il nodo principale riguarda l’ingaggio: il portiere belga chiede 3,5 milioni di euro più bonus, anche alla luce dei suoi recenti exploit e di uno status ormai da titolare indiscusso. La Roma, però, si è spinta al massimo a quota 2,5 milioni, frenata dai paletti del Fair Play Finanziario e dalla volontà di contenere il monte stipendi. Ma la trattativa ora è ripartita, e questo è comunque un segnale positivo.

Intanto, la concorrenza cresce. Svilar è finito nel mirino di diversi top club europei, tra cui Bayern Monaco, Manchester United e – da poche ore – anche il Milan di Massimiliano Allegri, che cerca un nuovo numero uno. Il portiere, comunque, non ha mai nascosto il desiderio di restare nella Capitale: “Ci saranno novità nei prossimi giorni e chiarirò tutto, ma il mio agente non è un problema”, ha dichiarato a la Repubblica.

Nel frattempo, tra le mura di Trigoria, si muove anche Claudio Ranieri: passato ora nelle vesti di dirigente, lo storico tecnico giallorosso sta cercando di mediare tra le parti per evitare una rottura e arrivare alla fumata bianca. Un’operazione diplomatica non da poco, considerando che la permanenza di Svilar rappresenta uno dei pilastri su cui Gian Piero Gasperini intende costruire il nuovo progetto romanista.

Fonti: Leggo / Gazzetta dello Sport / Il Romanista / Corriere dello Sport / Il Tempo