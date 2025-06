CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo mercoledì 4 giugno 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 11:20 – Offerta del Bournemouth per Lucumì

Tra i tanti profili valutati per la difesa c’è anche Jhon Lucumì (26) del Bologna, ma stando a quanto riferisce il giornalista Santi Aouna di Footmercato, sulle sue tracce si sarebbe mosso il Bournemouth con un’offerta da 15 milioni di euro più bonus.

Ore 10:30 – Kumbulla sul mercato, la Roma lo valuta 10 milioni

Marash Kumbulla (25), reduce da un’ottima stagione all’Espanyol, è valutato dalla Roma 10 milioni. Diversi club spagnoli sono su di lui, tra cui proprio l’Espanyol che sta riflettendo sul suo acquisto a titolo definitivo. Lo riferisce oggi il Corriere della Sera.

Ore 8:30 – Paixao e Konatè nel mirino della Roma

Gasperini vuole una seconda punta rapida e tecnica per il suo 3-4-2-1: piacciono Karim Konaté (21) del Salisburgo e Igor Paixão (23) del Feyenoord, ma la concorrenza è forte. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 7:00 – Balerdi in pole per la difesa

Priorità alla difesa per Gasperini: Leonardo Balerdi (25) del Marsiglia il nome in cima alla lista di Ghisolfi, piacciono anche Jhon Lucumì (26) e Sam Beukema (26) del Bologna. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

IN AGGIORNAMENTO…