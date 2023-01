Tammy solo un minuto: rimonta Roma a San Siro, la corsa Champions continua

AS ROMA NEWS – Sei minuti da grande. Basta poco alla Roma per riprendere una partita che sembrava ormai chiusa e tornare da Milano con il sorriso, proprio quando il baratro sembrava a un passo.

Ancora una volta è decisivo il tanto criticato Tammy Abraham, che dopo aver salvato i suoi contro il Bologna con un salvataggio miracoloso sulla linea all’ultimo secondo, si ripete a San Siro mandando in rete un pallone che vale oro.

Il Milan si dispera per aver buttato via una partita che sembrava chiusa: i rossoneri, imbrigliati da una Roma guardinga, faticano per tutto il primo tempo a creare occasioni da gol, ma trovano comunque la rete del vantaggio su un calcio piazzato, sfruttato al meglio da Kalulu.

Nella ripresa la Roma decide in modo abbastanza sorprendente di non attaccare, ma di continuare ad attendere il Milan. E infatti sono i rossoneri a essere più pericolosi, anche se di fatto Rui Patricio non rischia quasi nulla. Fino al gol del due a zero che sembra chiudere i giochi: la Roma, posizionata malissimo in campo, incassa un contropiede facile facile che permette a Pobega di calciare indisturbato a rete. Una beffa, visto che la squadra non stava nemmeno attaccando.

Solo in quel momento Pellegrini e compagni decidono che era arrivato il momento di lasciar perdere la tattica attendista per provare a far male al Milan. La Roma, rinfrancata dall’ingresso di El Shaarawy e dallo spostamento a destra di Zalewski, comincia finalmente a spingere. E il Milan va in affanno. Il gol di Ibanez arriva al minuto 87 e riaccende le speranze giallorosse.

A San Siro l’aria comincia a farsi pesante: la squadra di Pioli, dopo aver agevolmente controllato il match, comincia ad arrivare sempre seconda sul pallone. I giallorossi invece ci credono e trovano anche il gol dell’inaspettato pareggio: Dybala si guadagna una punizione sulla trequarti, Pellegrini scodella la palla dentro l’area, Matic se la ritrova sulla testa ma a botta sicura si fa parare la conclusione da Tatarusanu.

Ed ecco spuntare Tammy Abraham, l’uomo della provvidenza di questo inizio 2023: l’inglese, in precario equilibrio, riesce ad arrivare per primo sul pallone e spedirlo col destro alle spalle del portiere rossonero. Gelo al Meazza: è festa giallorossa. Con Foti in panchina la Roma si conferma imbattibile, e incassa un risultato importantissimo in ottica Champions.

L’Inter, quarta, resta a tre punti, con i giallorossi però che hanno superato indenni un turno sulla carta sfavorevole. La Roma, brutta, sporca e cinica, continua a non incantare. Ma ormai abbiamo imparato che Mourinho l’ha disegnata così: una squadra che bada a prima di tutto a non prenderle, in attesa dell’occasione giusta per colpire. E fino a quando i risultati sono questi, c’è poco di cui lamentarsi.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini