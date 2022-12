Tancredi: “Solbakken sottovalutato, aggiungerà tanto. Roma costruita per arrivare quarta”

NOTIZIE AS ROMA – Franco Tancredi, ex portiere della Roma campione d’Italia 1982-83, ha commentato l’innesto di Ola Solbakken ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Questo il suo pensiero:

Tancredi ci dica: è Solbakken il colpo che si aspettava per la Roma di Mou?

Mi sembra il classico scandinavo, che può garantire continuità di rendimento e un certo livello di qualità. Magari non avrà dei numeri da top player, ma è uno che ci sa stare bene in mezzo al campo. In tutte le gare disputate dal Bodo contro i giallorossi è sempre stato tra i migliori. Sarà un’ottima alternativa.

Ma può bastare Solbakken a risolvere i risolvere i problemi dell’attacco giallorosso?

L’arrivo del norvegese per me è stato sottovalutato, può aggiungere tanto alla rosa. Detto questo, per giocarsi tutto fino alla fine sarà indispensabile anche il contributo di Dybala, che purtroppo è mancato a lungo prima della sosta. Molto dipenderà anche da Wijnaldum: rientrare da certi infortuni è sempre complicato ma se dovesse essere il giocatore che ci aspettiamo, la Roma potrebbe lottare per la Champions.

A cosa può ancora ambire la Roma?

Ci sono due possibilità. La più fattibile è tornare in Champions tramite il piazzamento in campionato, l’altra è vincere l’Europa League: nella fase ad eliminazione diretta con Mou può succedere di tutto. La squadra è stata costruita per arrivare almeno quarta.

