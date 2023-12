Tegola Dybala: c’è una lesione al flessore, out 3 settimane. Ok Azmoun, sovraccarico per Spinazzola

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Arriva una pessima notizia per la Roma dopo gli esami svolti oggi da Paulo Dybala: i controlli hanno evidenziato una lesione al flessore della coscia sinistra.

Questo significa che l’attaccante argentino dovrà stare fermo circa 3 settimane, e salterà tutti i prossimi scontri diretti contro Bologna, Napoli e Juventus. La speranza è di riaverlo per le partite contro Atalanta e Juventus di inizio 2024.

E’ andata meglio invece a Sardar Azmoun: escluse lesioni al polpaccio, il giocatore sarà valutato giorno per giorno. Lo stesso vale per Leonardo Spinazzola, che invece ha accusato un sovraccarico alla coscia destra. Entrambi salteranno lo Sheriff, e sono in dubbio per Bologna-Roma.