Ten Hag all’Olimpico, ma Pioli e Sarri restano i favoriti per la panchina Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Erik ten Hag all’Olimpico. Non per trattare, ma per guardare. Almeno ufficialmente. L’ex allenatore del Manchester United ha assistito dal vivo a Roma-Juventus, alloggiando in un hotel all’Eur, ma senza – secondo quanto trapela – alcun incontro con i Friedkin. Una presenza che ha inevitabilmente acceso la fantasia dei tifosi, considerando che la panchina della Roma a fine stagione sarà oggetto di profonda riflessione. E se Ten Hag è stato subito smentito dai beninformati, la partita per il futuro della guida tecnica giallorossa resta apertissima.

Sul taccuino di Dan e Ryan Friedkin i nomi caldi continuano a essere due: Stefano Pioli e Maurizio Sarri. Il primo, dopo l’esperienza al Milan, è considerato un profilo esperto, aziendalista, capace di lavorare bene con i giovani e di riportare serenità in un ambiente logorato da tensioni tecniche e dirigenziali. Il secondo, Sarri, resta una suggestione forte: già corteggiato in passato, ha rotto con la Lazio ma non con Roma, città che conosce e in cui si sentirebbe pronto a rilanciarsi.

L’Olimpico di ieri, con i suoi 65.000 spettatori, è stato il palcoscenico perfetto per osservare non solo la squadra, ma anche l’ambiente. In tribuna c’erano Paulo Dybala – in tuta giallorossa, segnale di attaccamento – e Saelemaekers, entrambi indisponibili ma presenti per stare vicino alla squadra.

Toccante e intenso il pre-partita, con la standing ovation per Roberto Pruzzo, festeggiato dalla Curva Sud per i suoi 70 anni. L’ex “bomber” giallorosso, visibilmente commosso, ha salutato lo stadio che più di tutti lo ha amato. Emozioni forti anche sui maxischermi, con l’Olimpico che ha reso omaggio a Luigi Timperi e Antonello Fassari, entrambi scomparsi sabato scorso, salutati con applausi e affetto da tutto lo stadio.

Fonte: Il Messaggero