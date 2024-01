Terremoto nella Roma: Lina Souloukou pronta a lasciare dopo l’esonero (non condiviso) di Mourinho

NOTIZIE AS ROMA – Dopo Josè Mourinho e Tiago Pinto, ora anche Lina Souloukou sembra sul punto di lasciare la Roma. La clamorosa indiscrezione arriva in questi minuti dal portale Tuttomercatoweb.com.

La ceo giallorossa infatti non sarebbe stata interpellata dai Friedkin sulla decisione drastica di sollevare lo Special One dall’incarico di allenatore della prima squadra, da qui i malumori della dirigente greca.

A persone a lei vicine in giornata Lina Souloukou ha espresso tutto il suo disappunto per una scelta che non condivide, e nei prossimi giorni potrebbero esserci delle conseguenze.

Fonte: Tmw.com