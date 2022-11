TIAGO PINTO: “Abraham sarà presto uno dei migliori al mondo. Mercato? Teniamo in conto le considerazioni di Mou, ma…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tiago Pinto è intervenuto al Foreign Correspondents Club of Japan. Quste le parole del general manager dell’area sportiva della Roma.

Sulla trattative più importanti ed il progetto.

La negoziazione con Mourinho è stata facile, anche se la gente non ci crede. È stato convinto dal progetto e dalla città. Lo è stato anche con Dybala e Tammy, non sono persone a cui bastano solo i soldi.

Sui Friedkin.

Se nel calcio ci fossero più famiglie Friedkin sarebbe meglio, loro hanno la giusta visione e non pensano solo ai guadagni.

Sulla squadra femminile, dove milita una giocatrice nipponica.

Abbiamo una giocatrice giapponese in squadra, la squadra sta crescendo moltissimo.

Su Abraham.

“Tammy per me è un giocatore fantastico, sarà uno dei migliori al mondo presto, non ho dubbi. La Roma necessita di giocatori di questo tipo”.

Su Volpato.

“E’ parte del processo di crescita del club e rappresenta al meglio il ruolo della nostra academy: negli ultimi 20 mesi hanno debuttato dalla Primavera 14 giocatori. Cristian è ora un giocatore stabile in prima squadra. Sono due giocatori che rappresentano la nostra strategia”.

La Roma sul mercato farà altro oltre a Solbakken?

“Senza dubbio teniamo in considerazione l’opinione del nostro allenatore ma anche dei paletti imposti dal FPF. Ma siamo qui in Giappone e non voglio parlare di mercato”