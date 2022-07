TIAGO PINTO: “Il mercato è cominciato ieri, ma forse mi sbaglio io…” (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il general manager Tiago Pinto, in occasione della conferenza di presentazione di Mile Svilar, non ha risposto alle domande dei giornalisti presenti a Trigoria sul mercato della Roma, ma ha rilasciato alcune dichiarazioni prima che il giocatore prendesse la parola.

Il dirigente portoghese è sembrato subito piccato dalle polemiche sul mercato della Roma, e ha voluto ironicamente sottolinearlo dichiarando: “Buongiorno a tutti. E’ cominciato ieri il mercato…penso, ma forse sbaglio io. Oggi parlate col giocatore, io parlerò come sempre dopo il mercato”.

Sull’acquisto di Svilar: “Sono molto contento di averlo portato a Roma, è un giocatore che è simbolo del nostro progetto, guardiamo al presente ma anche al futuro.

Mile viene dal Benfica che è un grande club, ha già guadagnato esperienza. In bocca al lupo a lui, sarà importante per il presente e il futuro della Roma“.