TIAGO PINTO: “Impressionato da Ibanez, sorpreso da Dybala. Matic-Cristante? Se Mou li fa giocare insieme è perchè possono”

AS ROMA NOTIZIE – Il GM giallorosso Tiago Pinto risponde alle domande di DAZN nei minuti che precedono l’inizio del match Roma-Helsinki.

Ecco le dichiarazioni del dirigente portoghese sulla partita di Europa League che si sta per giocare allo stadio Olimpico:

Le piace la coppia Cristante-Matic?

“Capisco la domanda. Ci sono tante opinioni, alla fine penso che se Mourinho li fa giocare insieme è perché possono. Come giocatori mi piacciono molto ed oggi anche per l’infortunio di Wijnaldum il mister sta giocando così, non ci sono problemi”.

Sono già 90 minuti decisivi?

“Quando ci sono solo 6 partite e abbiamo perso la prima questa è importante per noi, vogliamo vincere e fare i primi punti. Vogliamo andare avanti, ma non direi decisiva: mancano questa e altre 4 partite”.

Torna Zaniolo dal 1′, c’è un appuntamento in agenda con il procuratore di Zaniolo?

“Tante volte i giocatori sono più esperti sul campo che fuori, ma faccio fatica a dire qualcosa di meglio di quanto detto da Nicolò ieri. Sono d’accordo con lui, non ci sono problemi, è un giocatore importante per noi e a loro tempo le cose andranno avanti”.

Sono tutti spaventati di un contratto che va verso la scadenza, ma c’è tempo…

“Come ha detto Nicolò mancano due anni”.

Ibanez?

“Faccio fatica a parlare di lui, dal primo giorno mi ha impressionato molto e ha beneficiato dell’arrivo di Mourinho, nella scorsa stagione è cresciuto tanto ed è stato convocato dal Brasile, questo è conseguenza di tutto. È un ragazzo che ha la capacità di fare tutti i ruoli in una difesa a 3 e a 2, ha potenzialità, è veloce ed aggressivo. Ha un futuro molto importante davanti”.

Quanto è felice delle prestazioni di Dybala?

“Ho bisogno di dire una cosa su Paulo: tutti conosciamo la sua qualità in campo, ma mi sorprende che uno come lui che ha vinto quello che ha vinto sia così un bravo lavoratore, un ragazzo umile che ha conquistato tutta Trigoria. È felice qua e si vede in campo: quando uno come lui è felice in campo le cose sono più semplici. È vero che mi aspettavo più tempo per fare quello che Dybala ha fatto finora ma per fortuna per noi sta facendo bene. Ho capito quello che hai detto sul centrocampo, Cristante e Matic hanno caratteristiche simili ma hanno qualità e quando giocano insieme capiscono i ruoli differenti da avere, per noi sono risorse importanti”.