TIAGO PINTO: “Ajax-Roma la sifda più intrigante dei quarti di finale. Sarà dura, hanno giocatori di talento”

AS ROMA NEWS – Il General Mananger Tiago Pinto ha commentato l’esito del sorteggio dei quarti di finale di Europa League ai microfoni di asroma.com: “La mia reazione iniziale è di felicità perché siamo ai quarti di una competizione europea importante come l’Europa League. Dopo due difficili confronti, ora ci troviamo di fronte a una squadra di alto livello come l’Ajax, una squadra che ha una grande storia nel calcio europeo. Hanno raggiunto le semifinali di Champions League non molto tempo fa. Tuttavia sarà una sfida avvincente per noi e cercheremo di continuare ad andare avanti, partita dopo partita”.

L’Ajax è anche al comando della Eredivisie. Quanto saranno dure queste due partite per la Roma?

“L’Ajax è una grande squadra. Ogni anno si reinventano e continuano a ingaggiare giocatori di talento, come Antony, David Neres, Dušan Tadić, che è lì da alcuni anni. È una squadra che negli ultimi anni ha avuto molto successo in patria, quasi dominante, direi. Quindi, rappresentano una sfida difficile. Hanno uno stile di calcio molto attraente che è così radicato nella loro storia, e questo confronto sarà senza dubbio il più intrigante nei quarti di finale, poiché entrambe le squadre cercano di giocare uno stile di calcio attraente e aggressivo. Quindi sarà una bella sfida che, ovviamente, cercheremo di superare”.

La Roma è l’unica squadra italiana che ancora gioca in Europa League. Sei orgoglioso di questo?

“Penso che sarebbe stato meglio per il calcio italiano se anche altre squadre italiane si fossero qualificassero. Spero che possiamo essere in grado di rappresentare la squadra, la città e il paese e cercheremo poi di guadagnare più punti possibile ai fini della classifica”.

Difficile non considerare l’eventuale semifinale tra Granada o Manchester United. Hai una preferenza tra i due se riesci a battere l’Ajax?

“Il mio obiettivo è battere l’Ajax. È una partita alla volta. Prima ad Amsterdam e ora qui a Roma. Per ora sono concentrato sulla partita contro l’Ajax e poi vedremo cosa succederà”.

Fonte: asroma.com