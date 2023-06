Tiago Pinto, missione a Londra

AS ROMA NEWS – Ci siamo. Tiago Pinto è partito in queste ore per Londra, dove a breve comincerà una serie di incontri finalizzati soprattutto a cedere alcuni calciatori che non fanno più parte, per motivi diversi, del progetto Roma.

Il pezzo pregiato è senza dubbio Roger Ibanez: il brasiliano sembra ormai destinato a salutare, ma solo per motivi meramente economici. Pinto è obbligato a fare cassa, e dopo l’infortunio di Abraham, resta solo l’ex Atalanta come pezzo pregiato con cui fare una ricca plusvalenza: il prezzo è stato fissato a 30 milioni.

In Premier infatti ci sono diversi club interessati a Ibanez, Tottenham in primis. Ma occhio anche al West Ham, società londinese con la quale Pinto ha in piedi anche il discorso Scamacca. Il centravanti azzurro ha dato priorità massima alla Roma, che ora però deve trovare una formula che soddisfi anche gli inglesi (Karsdorp potrebbe finire nell’affare).

Tornando al fronte uscite, Kluivert resta un nome molto caldo: il Bournemouth fa sul serio, vuole l’olandese a titolo definitivo (la Roma chiede 15 milioni) e sta cercando di chiudere l’affare per evitare possibili inserimenti di altre squadre (Justin piace anche al Lipsia).

Nel blitz londinese, Pinto cercherà di trovare una sistemazione anche a Matias Vina, reduce da sei mesi in chiaroscuro in Premier, oltre che a Shomurodov e Reynolds. Insomma, di carne al fuoco ce n’è parecchia: saranno giorni molto importanti per questa fase uno del mercato romanista.

Fonti: Corriere dello Sport / Il Romanista / Gazzetta dello Sport / Corriere della Sera