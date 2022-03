TIAGO PINTO: “Ogni partita è una finale. Sergio Oliveira? A fine stagione vedremo cosa fare”

AS ROMA NOTIZIE – Il GM giallorosso Tiago Pinto risponde alle domande di Sky Sport nei minuti che precedono l’inizio del match Vitesse-Roma, andata degli ottavi di finale di Conference League.

Ecco le dichiarazioni del dirigente portoghese sulla partita che si sta per giocare allo stadio Gelredome di Arnhem:

Oggi ci sono tanti titolari, la Roma rispetta la competizione e il Vitesse, anche così si crea mentalità?

“Per fortuna ora non abbiamo tanti infortuni, sono tutti disponibili tranne Spinazzola. È più facile per il mister gestire, ha scelto i ragazzi che secondo lui sono più adatti a questa partita. Abbiamo ambizioni in questa competizione, vogliamo andare più avanti possibile e se possibile vincere. Ma ogni partita è una finale”.

In Serie A le ultime partite hanno avvicinato la Roma al 4° posto, la distanza con le grandi sembra minore. Poi il mercato in cui bisognerà mettere idee e soldi. I Friedkin sono pronti a fare investimenti?

“Penso che la partita di oggi sia così importante che preferisco parlare della Conference League che della Serie A. Il campionato italiano è molto competitivo, noi abbiamo raccolto due vittorie importanti. Nelle ultime 10 partite vogliamo vincere tutte quelle che possiamo per avvicinarci ancora di più ai primi posti. Poi vediamo quello che succede. La mentalità giusta è pensare di partita in partita, non dare giudizi dopo ogni giornata”.

Kumbulla è uno dei pochi giocatori ad aver fatto cambiare idea a Mourinho, che giudizio ha della sua stagione?

“La traiettoria di Kumbulla si deve a Mourinho e a Kumbulla. Mourinho è un grande allenatore e per lui era una sfida sviluppare i punti deboli di Marash. Marash è stato sempre un grande professionista, ora è un giocatore importante per noi. Parlo tutti i giorni con i giocatori, ma alla fine è più importante il rapporto allenatore-giocatore”.

Quanto è importante questa partita per Sergio Oliveira? Il suo futuro?

“È una partita importante per lui, è arrivato e ha fatto bene le prime partite poi ha avuto un problema fisico ed ora è recuperato. Oggi è buona opportunità per lui, poi alla fine della stagione vedremo cosa fare”.