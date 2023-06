TIAGO PINTO: “Squadra stanca, ma vogliamo finire con una vittoria. Mourinho? Cose più chiare di quello che sembra”

AS ROMA NEWS – Il GM giallorosso Tiago Pinto risponde alle domande dei giornalisti nei minuti che precedono l’inizio del match Roma-Spezia.

Ecco le dichiarazioni del dirigente portoghese sull’ultima partita di campionato che si sta per giocare allo stadio Olimpico:

Oggi la partita vale moltissimo. Come ci arrivate?

“Arriviamo stanchi dopo tutte queste partite. Abbiamo una partita importante perché vogliamo arrivare più in alto possibile nella classifica e anche perché lo Spezia sta lottando per la salvezza. Vogliamo poi ringraziare i tifosi per quello che hanno fatto per noi e vogliamo finire con una vittoria”.

C’è stato un incontro tra la società e Mourinho?

“Alla prima giornata di campionato mi hanno fatto la domanda sul futuro di Mourinho. La risposta deve essere sempre la stessa: il nostro futuro è la partita di oggi e basta”.

Cosa si devono aspettare i tifosi. Rimarrà Mourinho?

“Le cose magari sono più chiare di quello che sembrano se guardiamo quello che l’allenatore e noi abbiamo detto. Io non voglio parlare di questo oggi”.