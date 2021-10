Toni: “Osimhen e Abraham gli unici attaccanti da 25 gol”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Luca Toni, ex centravanti della Roma che con Ranieri sfiorò lo scudetto, parla degli attaccanti della nostra Serie A incoronandone però solo due.

Si tratta del numero nove del Napoli Victor Osimhen e quello giallorosso Tammy Abraham. Il primo è già a quota 4 gol in campionato, mentre l’inglese è ancora fermo a 2 per colpa dei numerosi pali colpiti in questo avvio di stagione.

“Osimhen e Abraham, al momento, sono gli unici attaccanti in Serie A che possono garantire 25 gol a stagione“, il pensiero espresso da Luca Toni sulle pagine del Corriere della Sera. Snobbati gli attuali capocannonieri del campionato, Edin Dzeko e Ciro Immobile.