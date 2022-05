Torino-Roma, Casini annuncia: “Si giocherà venerdì 20 maggio, l’Assemblea ha votato all’unanimità”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Arriva l’annuncio del Presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini: Torino-Roma verrà anticipata al venerdì sera – 20 maggio – per mettere a disposizione dei giallorossi un giorno in più per preparare la finale di Conference League contro il Feyenoord, in programma il prossimo 25 maggio.

“La Roma giocherà di venerdì come richiesto – annuncia Casini al termine dell’Assemblea di Lega -. Decisione che è stata unanime. Siamo tutti contenti del fatto che la Roma disputerà la finale della Conference League”.

“Le altre che giocheranno per l’Europa rispetteranno il principio di contemporaneità – continua il numero 1 della Lega – scendendo in campo o tutte sabato o domenica, ma si deciderà dopo la penultima giornata”.