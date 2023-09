TORINO-ROMA: le ultime dai campi e le probabili formazioni

AS ROMA NEWS – Pellegrini recupera, Smalling no. Josè Mourinho può sorridere a metà dopo l’allenamento di rifinitura svolto oggi a Trigoria dai suoi ragazzi.

L’infermeria giallorossa continua a essere piuttosto affollata: a Kumbulla e Abraham si sono aggiunti in questi ultimi giorni anche il difensore centrale inglese e Renato Sanches. Per la partita di domani sera la Roma rimanderà in campo Rui Patricio in porta, Kristensen e Spinazzola sulle fasce e la difesa obbligata formata da Mancini, Llorente e Ndicka.

A centrocampo ballottaggio Aouar-Pellegrini, col capitano che dovrebbe subentrare a partita in corso. Cristante e Paredes completeranno il reparto mentre in attacco scontata la coppia Dybala-Lukaku.

Nel Torino recuperano Ilic e Vlasic, ma solo il secondo dovrebbe partire titolare. Il terzetto di difesa sarà formato da Schuurs, Buongiorno e Rodriguez, con Bellanova e Lazaro sulle fasce.

In mediana spazio a Ricci in tandem con Tameze, mentre in attacco l’ex Radonijc farà da spalla a Duvan Zapata, in ballottaggio con Sanabria per la maglia da prima punta.

Queste dunque le probabili formazioni di Torino-Roma, gara in programma domenica 24 settembre ore 20:45, diretta tv su DAZN:

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Tameze, Lazaro; Vlasic, Radonjic; Zapata. All. Ivan Juric.

A disp.: Gemello, Brezzo, Antolini, Zima, Nguessan, Sanabria, Sazonov, Soppy, Gineitis, Seck, Linetty, Karamoh, Pellegri, Ilic.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Aouar, Spinazzola; Dybala, Lukaku. All. Josè Mourinho.

A disp: Svilar, Boer, Karsdorp, Celik, Bove, Pagano, Pisilli, El Shaarawy, Zalewski, Pellegrini, Azmoun, Belotti.

Giallorossi.net – A. Fiorini