Tornano i tifosi all’Olimpico: Draghi scende in campo e salva Italia-Turchia a Roma

AS ROMA NEWS – Gli stadi finalmente torneranno a riempirsi, anche se solo parzialmente. E così a giugno, in occasione degli Europei, vedremo l’Olimpico con i tifosi sugli spalti.

E’ arrivato infatti l’atteso via libera del Governo, con il primo ministro Draghi a scendere in campo in prima persona per “salvare” la candidatura di Roma a ospitare la partita inaugurale degli azzurri contro la Turchia. Lo stadio Olimpico ospiterà i tifosi per il 25% della sua capienza.

Decisivo il pressing della Turchia, che si era proposta di ospitare la partita. In queste ore è partita una lettera firmata dalla sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali con allegate le necessarie garanzie richieste per ospitare l’evento. Si chiude così, nel migliore dei modi, una vicenda che stava prendendo davvero una brutta piega, con la Uefa che si è detta soddisfatta della decisione.

Fonte: Repubblica.it