AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

Ore 13:10 – Il Giudice Sportivo ha squalificato per un turno Lorenzo Pellegrini, che salterà Torino-Roma di domenica prossima ore 18. In diffida restano Mancini e Veretout. (legaseriea.it)

Ore 10:30 – A dirigere Roma-Ajax sarà l’inglese Anthony Taylor. Gli assistenti Gary Beswick e Adam Nunn. David Coote ricoprirà il ruolo di quarto uomo. La Var è affidata a Stuart Attwell, mentre all’Avar ci sarà Paul Tiernye.

Ore 10:00 – Questione stadio: la Sais di Papalia vorrebbe impedire a Eurnova di uscire indenne dalla vicenda. Oltre ai 24 milioni di euro per la cessione dell’area, infatti, gli azionisti Sais vantano ulteriori crediti nei confronti della società di Parnasi. I loro rappresentanti sono in contatto con il club giallorosso per la cessione di tali crediti, con la possibilità per il club dei Friedkin di diventare azionista di maggioranza di Eurnova per la cifra simbolica di un solo euro. (Il Romanista)

Ore 9:45 – Roma in pole position per il giovane talento israliano Ori Natan Azo, giovanissimo attaccante che ha incantato i top club della Serie A. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:00 – Roma a caccia di un attaccante giovane ma che garantisca tanti gol: il primo nome sulla lista di Pinto è Amine Gouiri. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:30 – Il rientro in campo di Chris Smalling potrebbe slittare addirittura a maggio. Il difensore non ha ancora superato i problemi al ginocchio, e il suo ritorno è un’incognita. (Leggo)

