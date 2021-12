TOTTI: “Chi è della Roma è abituato a soffrire. A questa rosa mancano i campioni. Diamo tempo a Friedkin e Mourinho, spero sia ristretto”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Francesco Totti ha parlato in conferenza stampa nel corso della sua presentazione come nuovo “Global Ambassador” della Digitalbits.

“Chi è della Roma è abituato a soffrire. Sono sicuro che la società e Mourinho vogliono far tornare la Roma in alto, sui palcoscenici dove merita di stare. Diamogli tempo, spero un tempo ristretto.

Tornare allo stadio è stata un’emozione e spero di riandarci presto. La mia Roma è stata la mia prima casa per 30 anni. Io posso dire “la mia Roma”. Senza voler fare polemiche con nessuno.

Per vincere serve un grande allenatore e grandi giocatori. Alla Roma non ci sono campioni, ma buoni giocatori che possono fare bene se messi nel contesto giusto.

Tramite Digitalbits avrò più occasioni per parlare con la società. Friedkin l’ho solo salutato prima della partita. Il futuro non so cosa mi riserverà“.