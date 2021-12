Ufficiale: Totti è il primo Global Brand Ambassador di DigitalBits. “Ma la Roma non c’entra niente”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Francesco Totti è il primo Global Brand Ambassador di DigitalBits, main sponsor dell’AS Roma. La collaborazione è stata ufficializzata questa mattina.

L’accordo con il blockchain network porterà – secondo indiscrezioni degli scorsi giorni – nelle casse del capitano 5 milioni di euro. Invitato dal nuovo sponsor, Totti è tornato all’Olimpico per la gara contro l’Inter dopo due anni di assenza.

Queste le parole dell’ex dieci: “Sono entusiasta di questo ruolo. Ci spostiamo verso un mondo nuovo e la nuova tecnologia è al centro delle nostre vite. Dopo aver incontrato molte persone dell’ecosistema DigitalBits, ho capito che fosse il posto giusto per me“.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, Francesco Totti ha precisato: “Mi sono legato a Digitalbits, in questo caso la Roma non c’entra niente”.

Questo invece il comunicato di DigitalBits: “DigitalBits è onorata di accogliere Francesco Totti come primo Global Brand Ambassador. Francesco è un’icona mondiale che apprezza molto i brand, i consumatori e la tecnologia. Francesco ci aiuterà a migliorare il brand, coltivando valori positivi come la fiducia, l’affidabilità ed il senso di appartenenza. Questi prìncipi sono sempre stati la sua guida da atleta professionista per raggiungere l’eccellenza, e sicuramente valori che daranno benefici alle generazioni presenti e future“.